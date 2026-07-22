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Zero Hedge

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Oklo, X-Energy Join $200 Million Federal Nuclear Push For AI: Bloomberg

Oklo, X-Energy Join $200 Million Federal Nuclear Push For AI: Bloomberg

Oklo, X-Energy Join $200 Million Federal Nuclear Push For AI: Bloomberg Bloomberg reports that reactor developers Oklo and X-energy are joining a $200 million Trump administration-led program designed to speed new nuclear power plants for artificial intelligence data centers.

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