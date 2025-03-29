Пожилую смолянку покусали собаки

«Покусали и дочку участника СВО». Жители смоленского Заднепровья жалуются на бездомного, который собрал жищников в опасную стаю Собаки серьёзно покусали местную жительницу преклонных лет сегодня у домов 54 и 54а на улице Маршала Еремёнко Смоленска.
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