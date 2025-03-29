Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Пожилую смолянку покусали собаки

Пожилую смолянку покусали собаки

«Покусали и дочку участника СВО». Жители смоленского Заднепровья жалуются на бездомного, который собрал жищников в опасную стаю Собаки серьёзно покусали местную жительницу преклонных лет сегодня у домов 54 и 54а на улице Маршала Еремёнко Смоленска.

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