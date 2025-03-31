В Крыму открыли уголовное дело за надругательство над могилами бойцов СВО и военкора

Прокуратура Крыма взяла под контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту надругательства над местами захоронений военного корреспондента и еще трёх участников СВО на кладбище в Нижнегорском районе были повреждены.
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