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В России представили «президентские» iPhone 18 Pro и Samsung S26

В России представили «президентские» iPhone 18 Pro и Samsung S26

Цена — от 624 тысяч рублей Российская компания Caviar, известная своими невероятно дорогими вариантами популярных смартфонов, выпустила лимитированные версии iPhone 18 Pro и Samsung S26, приуроченные ко дню рождения президента России.

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