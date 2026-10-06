В России представили «президентские» iPhone 18 Pro и Samsung S26

Цена — от 624 тысяч рублей Российская компания Caviar, известная своими невероятно дорогими вариантами популярных смартфонов, выпустила лимитированные версии iPhone 18 Pro и Samsung S26, приуроченные ко дню рождения президента России.
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