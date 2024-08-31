На eBay выставили один из первых прототипов электрофургона Gamma обанкротившейс...

На eBay выставили один из первых прототипов электрофургона Gamma обанкротившейся ArrivalОдин из первых прототипов электрического фургона Gamma обанкротившегося в Великобритании стартапа Arrival выставлен на торги на цифровой площадке Ebay.
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