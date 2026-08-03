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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ливай согласовал контракт с «Панатинаикосом». Греки могут арендовать форварда «Спартака» за 1 млн евро с правом выкупа (Иван Карпов)

Форвард « Спартака » Ливай Гарсия согласовал с « Панатинаикосом » условия контракта, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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