Во Мстихино сгорел строительный магазин

В Калуге в ночь на 31 января произошел пожар в магазине. Звонок в пожарную охрану поступил в пятницу в 00 часов 57 минут - огонь охватил магазин строительных материалов на улице Центральной в поселке Мстихино.
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