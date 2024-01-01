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Прокуратура взяла под контроль ход дела о гибели ребенка на Пхукете

Прокуратура взяла под контроль ход дела о гибели ребенка на Пхукете

thainewsroom.com Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, которое возбудили по факту гибели пятилетней девочки из России при крушении катера в Таиланде.

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