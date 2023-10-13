Украинский футболист сбежал в Россию

Ну чо, парень? Пра-авильно сделал! Сколько можно топтаться вместе с этой вонючей бандероснёй?

Юрий Вахрушев

Ещё один перевертыш приполз, но верить им нельзя ни на йоту. В любой момент воткнет нож в спину. Это хохол и этим все сказано.