Сообщают, что игрок "Шахтера" (к Донецку ныне отношения не имеет) Распутько, бежал из расположения клуба, когда он прибыл на матч в Бельгию, и обратился в российское посольство, запросив политическое убежище.
Украинский футболист сбежал в Россию
Комментарии
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Юрий Золотарев
Ну чо, парень? Пра-авильно сделал! Сколько можно топтаться вместе с этой вонючей бандероснёй?
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18 час.
Юрий Вахрушев
Ещё один перевертыш приполз, но верить им нельзя ни на йоту. В любой момент воткнет нож в спину. Это хохол и этим все сказано.
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15 час.
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