Иномарка перевернулась на трассе Забайкалья - двух человек зажало в салоне

Водитель и пассажир оказались зажаты в деформированном салоне при опрокидывании автомобиля Land Cruiser в Могойтуйском районе - потребовалась помощь спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
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