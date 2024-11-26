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Петербургский дневник

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Росгвардия участвует в форуме-выставке «Российский Промышленник» в Петербурге

Росгвардия участвует в форуме-выставке «Российский Промышленник» в Петербурге

На мероприятии представят выставку спецтехники — бронеавтомобиль «Тигр» ОМОН «Бастион» и служебный транспорт Представители Росгвардии приняли участие в XVIII Международном форуме-выставке «Российский Промышленник».

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