Росгвардия участвует в форуме-выставке «Российский Промышленник» в Петербурге

На мероприятии представят выставку спецтехники — бронеавтомобиль «Тигр» ОМОН «Бастион» и служебный транспорт Представители Росгвардии приняли участие в XVIII Международном форуме-выставке «Российский Промышленник».
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