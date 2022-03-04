Спорт Уик-Энд

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«Бразильский вариант «Зенита» мне нравится, но не с Сантосом и Барриосом в центре обороны», - Стрепетов

«Бразильский вариант «Зенита» мне нравится, но не с Сантосом и Барриосом в центре обороны», - Стрепетов

Впечатлениями о последних матчах команды Сергея Семака с корреспондентом «Спорт уик-энда» поделился наш эксперт - экс-полузащитник и экс-тренер «Зенита» Алексей Стрепетов.

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