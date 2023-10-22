В России 23 октября отметят День работника рекламы

В России ежегодно 23 октября отмечается День работника рекламы, или, как его еще называют, День рекламщика — это неофициальный профессиональный праздник всех работающих в сфере рекламы и так или иначе связанных с рекламным бизнесом.
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