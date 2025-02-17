"Воевал на СВО? Тогда умри": Кавалер Ордена Мужества получил нож в спину, защищая девушку. Подключилась "диаспора в погонах"

АЛ

Александр Лагуткин

Армянскую диаспору и все остальные необходимо разогнать. Ввести уголовное преследование за участие в диаспорах. Особенно в южных регионах. Армян, азербайджанцев не должно быть в полиции. Иначе они погоны используют против закона и для своей выгоды, превращая этнические отделы МВД в филиалы диаспоры. А иногда и просто в банды в погонах. Выяснить, кто волокитит дело об убийстве воина СВО и всех продажных силовиков привлечь к ответу. Преступников и всех их близких родственников лишить гражданства и все семьи этих дикарей отправить на историческую родину без права посещения России (преступников после отсидки). В силовых структурах ввезти ценз на этнический состав мигрантов, ограничив их число не более 10% от общего числа сотрудников. Во власть и силовые структуры мигранты первого поколения вообще не должны попадать. Иначе эти дикари так и будут презирать и закон, и россиян, и саму Россию, их приютившую. Гражданство давать только после десяти лет работы по временным разрешениям в стране и без малейших проблем с законом. А отцу убитого парня нужно возвращаться с СВО домой и перестрелять всю эту банду! Свою семью необходимо защищать. По другому эти зверьки не понимают. Этим дикарям не место в России.