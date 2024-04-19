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"Продлит гибель и разрушения": Цели и два главных исхода нового пакета помощи Киеву на 61 млрд - директор ЦУР

"Продлит гибель и разрушения": Цели и два главных исхода нового пакета помощи Киеву на 61 млрд - директор ЦУР

Директор Центра устойчивого развития (ЦУР) объяснил, что скрывается за новым проектом военной помощи Киеву на 61 млрд долларов, который представил республиканец и в прошлом ближайший соратник Трампа Майк Джонсон.

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