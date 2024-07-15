17 июля в Калуге будет перекрыт участок улицы Дзержинского

Ограничение будут действовать для всех видов транспорта в районе домов 83 и 92 корп. 2 в период с 9:00 до 18:00 часовИз-за проведения аварийно-восстановительных работ на участке дороги с двусторонним движением на улице Дзержинского МУП «Калугатеплосеть» перекроет движение.