НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

17 июля в Калуге будет перекрыт участок улицы Дзержинского

17 июля в Калуге будет перекрыт участок улицы Дзержинского

Ограничение будут действовать для всех видов транспорта в районе домов 83 и 92 корп. 2 в период с 9:00 до 18:00 часовИз-за проведения аварийно-восстановительных работ на участке дороги с двусторонним движением на улице Дзержинского МУП «Калугатеплосеть» перекроет движение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх