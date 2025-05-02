Главное в полуфиналах ЛЕ и ЛК, где доминирует АПЛ

И Антони забил! В Лиге Европы и Лиге конференций прошли первые полуфиналы. Английские клубы выступили мощно – забили 10 голов на троих, а «Бетис» и «Фиорентина» отложили решение вопроса о финалисте на ответный матч.
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