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Адвокат рассказала о зарубежных активах Блиновской

Адвокат рассказала о зарубежных активах Блиновской

Елена Блиновская, столкнувшаяся с обвинениями в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей и в незаконном перемещении финансовых средств, не имеет статуса резидента в любой из иностранных стран.

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