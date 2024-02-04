Адвокат рассказала о зарубежных активах Блиновской

Елена Блиновская, столкнувшаяся с обвинениями в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей и в незаконном перемещении финансовых средств, не имеет статуса резидента в любой из иностранных стран.
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