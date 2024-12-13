Из Лондона в Нью-Йорк за час: Великобританию и США предложили соединить туннелем

Концепт вакуумного поезда / © Virginhyperloop Издание The Metro сообщило, что оценочная стоимость туннеля, который связал бы Великобританию с США, составляет 15,5 триллиона фунта стерлингов (чуть больше двух квадриллионов рублей).
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