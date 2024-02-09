Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Муж вышел из себя, узнав, что жена потратила 30 000$ на концерт

Муж вышел из себя, узнав, что жена потратила 30 000$ на концерт

Вполне нормально помогать членам семьи в трудную минуту. Но один парень рассказал о спорной ситуации, произошедшей с его сестрой, которая появилась на пороге его дома из-за того, что спустила огромную сумму денег на концерт любой певицы.

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