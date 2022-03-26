Е.Топсида: когда поменяли мраморные колонны римского Пантеона на гранитные?

Интересный ролик "Страсти по гранитным колоннам. Культурный слой?" выпустила на своем канале Елена Топсида (Гусакова), в котором она докопалась до вполне логичного объяснения внезапного превращения мраморных колонн римского Пантеона в гранитные.
Интересный ролик "Страсти по гранитным колоннам. Культурный слой?" выпустила на своем канале Елена Топсида (Гусакова), в котором она докопалась до вполне логичного объяснения внезапного превращения мраморных колонн римского Пантеона в гранитные.
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