Небензя: израильские власти не считаются с жертвами при атаках на Ливан

Израильская сторона рассматривает жертвы гражданских при атаках на Ливан как «сопутствующий ущерб». Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии