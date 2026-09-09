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Царьград

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Смертельное ДТП на М-12: Scania врезалась в КамАЗ дорожных рабочих

Смертельное ДТП на М-12: Scania врезалась в КамАЗ дорожных рабочих

На 1469-м километре трассы М-12 «Восток» в Красноуфимском районе 7 сентября 2026 года произошло смертельное столкновение двух грузовых автомобилей.

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