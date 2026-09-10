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Писатель Парфенов объяснил, почему бумажные книги не исчезнут

Писатель Парфенов объяснил, почему бумажные книги не исчезнут

Аудитория аудиокниг и аудитория бумажных книг – это разные люди, и заметного перетока между ними не происходит.

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