Проект по изучению флоры и фауны Белого моря реализуют в Северодвинске

Работа идёт в рамках проекта «Белое море: от микромира до горизонта», который получил поддержку на третьем конкурсе грантов губернатора Архангельской областиРабота идёт в рамках проекта «Белое море: от микромира до горизонта», который получил поддержку на третьем конкурсе грантов губернатора Архангельской областиНаучно-исследовательская и образовательная деятельность проводится на базе филиала Северодвинского городского краеведческого музея «Визит-центр «Музей Белого моря»».
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