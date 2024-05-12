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Проект по изучению флоры и фауны Белого моря реализуют в Северодвинске

Работа идёт в рамках проекта «Белое море: от микромира до горизонта», который получил поддержку на третьем конкурсе грантов губернатора Архангельской областиРабота идёт в рамках проекта «Белое море: от микромира до горизонта», который получил поддержку на третьем конкурсе грантов губернатора Архангельской областиНаучно-исследовательская и образовательная деятельность проводится на базе филиала Северодвинского городского краеведческого музея «Визит-центр «Музей Белого моря»».

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