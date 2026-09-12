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25 ведущих математиков предупредили об угрозе ИИ для науки

25 ведущих математиков предупредили об угрозе ИИ для науки

25 лауреатов медали Филдса предупредили, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может негативно повлиять на математические исследования и научное сообщество.

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