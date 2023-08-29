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Митрополит попросил губернатора «пресечь на корню» криминальную активность мигрантов

Митрополит попросил губернатора «пресечь на корню» криминальную активность мигрантов

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил направил обращение к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову с просьбой принять меры для борьбы с преступлениями мигрантов.

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