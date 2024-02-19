Военнослужащие спецназа «Ахмат» вытесняют ВС Украины из Кременского леса

Согласно информации, полученной от корреспондента газеты «Известия», военнослужащие спецподразделения «Ахмат» на данный момент активно выполняют операцию по вытеснению бойцов ВС Украины из Кременского леса в Луганской Народной Республике (ЛНР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии