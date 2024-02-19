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Военнослужащие спецназа «Ахмат» вытесняют ВС Украины из Кременского леса

Военнослужащие спецназа «Ахмат» вытесняют ВС Украины из Кременского леса

Согласно информации, полученной от корреспондента газеты «Известия», военнослужащие спецподразделения «Ахмат» на данный момент активно выполняют операцию по вытеснению бойцов ВС Украины из Кременского леса в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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