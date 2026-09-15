Патрушев: В случае конфликта с РФ Польша прекратит существование за два-три дня

В случае вооруженного конфликта с Россией польская государственность может прекратить существование в течение двух-трех дней.
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С Украиной в 22-м году тоже хвалились. Один вещал "за 3 недели всю", другой рассказывал "за 4 недели всю пройдем".
И в результате? Как минимум, обещатели умолкли.
Перед Великой отечественной вообще шапками закидать любого гарантировали.
Польская армия это совсем даже не украинская, а одна из лучших в Европе.
Пшеки еще за Ивана Сусанина не ответили а пора бы спросить -кокого чрена ини там делали