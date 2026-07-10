"Это не сделка": японцы раскусили, зачем Украине разрешат делать Patriot

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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Yvan
Эти заводы не МОГУТ стать естественной целью для наших ракет, а ДОЛЖНЫ.
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4 н.
И
Иринушка
То-то я и гляжу как мы по таким заводам бьем.....
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4 н.
Алексей Горшков
А я на что обратил внимание: достигнута договорённость НЕ О ПЕРЕДАЧЕ нужных Киеву ракет Patriot - а о передаче ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИХ ПРОИЗВОДСТВО !!! А сможет ли Киев их САМ производить - я О-очень сомневаюсь! Похоже на ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО, типа: &quot;смотреть телевизор можно - а включать его нельзя&quot;!
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3 н.