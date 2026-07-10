"Это не сделка": японцы раскусили, зачем Украине разрешат делать Patriot

Алексей Горшков

А я на что обратил внимание: достигнута договорённость НЕ О ПЕРЕДАЧЕ нужных Киеву ракет Patriot - а о передаче ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИХ ПРОИЗВОДСТВО !!! А сможет ли Киев их САМ производить - я О-очень сомневаюсь! Похоже на ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО, типа: "смотреть телевизор можно - а включать его нельзя"!