Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 8 июля встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре (Турция).
"Это не сделка": японцы раскусили, зачем Украине разрешат делать Patriot
Комментарии
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Yvan
Эти заводы не МОГУТ стать естественной целью для наших ракет, а ДОЛЖНЫ.
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4 н.
И
Иринушка
То-то я и гляжу как мы по таким заводам бьем.....
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4 н.
Алексей Горшков
А я на что обратил внимание: достигнута договорённость НЕ О ПЕРЕДАЧЕ нужных Киеву ракет Patriot - а о передаче ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИХ ПРОИЗВОДСТВО !!! А сможет ли Киев их САМ производить - я О-очень сомневаюсь! Похоже на ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО, типа: "смотреть телевизор можно - а включать его нельзя"!
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3 н.
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