🌊 В Тихой бухте Феодосии начали восстанавливать пляж после прошлогоднего «шторма века» Во время непогоды в ноябре 2023 года в Тихой бухте волны достигали высоты до 8 метров.
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🌊 В Тихой бухте Феодосии начали восстанавливать пляж после прошлогоднего «шторма века» Во время непогоды в ноябре 2023 года в Тихой бухте волны достигали высоты до 8 метров.