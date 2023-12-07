СК проверит водителя автобуса, который высадил пассажиров на дороге в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку ситуации с челябинскими пассажирами рейсового автобуса, которых водитель зимой высаживает прямо на дороге, отказываясь довозить до конечной остановки.
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