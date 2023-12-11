Газета Труд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета Труд

549 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    Лопата Кулебы работает без выходных один перл круче другого (по критерию дебилизма) !!!!Кулеба заявил о г...
  • Сергей Дмитриев
    ...Зачем вА-Аще тратить деньги и силы где-то далеко-далеко, в токсичном дискомфорте чужого языка ? Что, у вас нет хоб...Одним словом, турдом
  • igor vinogradov
    ПОШТО ГХНИДА ЖИВА?Генерал США Милли...

Центр археологических исследований культуры Янь открылся в столице Китая

Центр археологических исследований культуры Янь открылся в столице Китая

Центр археологических исследований культуры Янь начал работу в столице Китая – Пекине. Его цель – содействовать согласованному развитию археологических исследований и культурной деятельности в самом Пекине и его окрестностях, а также в городе Тяньцзинь и провинции Хэбэй, сообщает информагентство «Синьхуа».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх