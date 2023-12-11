Центр археологических исследований культуры Янь открылся в столице Китая

Центр археологических исследований культуры Янь начал работу в столице Китая – Пекине. Его цель – содействовать согласованному развитию археологических исследований и культурной деятельности в самом Пекине и его окрестностях, а также в городе Тяньцзинь и провинции Хэбэй, сообщает информагентство «Синьхуа».