Военнослужащую ВСУ наказали отправкой на «ноль» за защиту УПЦ

Леонид Тимко, младший сержант 107-й бригады 92-го батальона, поделился в своём блоге на платформе TikTok информацией о том, что командир наказал его знакомую Ларису Збурлюк за поддержку УПЦ.
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