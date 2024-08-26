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Памятник Сталину в Туруханском крае как бабочка Брэдбери

Памятник Сталину в Туруханском крае как бабочка Брэдбери

МемуаристЪ Канал о Сталине.  mastodont Памятник Сталину в третий раз поднялся на берегу Енисея.

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Комментарии
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Александр Широков
Мужичок, у тебя наверное что-то с головой. Сколько пафоса. &quot;вопрос о деяниях&quot;...&quot;имя под запретом&quot;...&quot;в засохшем советском гербарии&quot;... Ты чего-то нанюхался? Ты откуда-то (пизд) свалился? В падучей бьется только такая либерасня, как ты. Нормальные люди просто читают документы, переосмысливают историю и стряхивают с ушей лапшу, которую им долгие годы вешали на уши хрущёвы, солженицыны, яковлевы, горбачёвы...
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1 час.
Fayl
Эти &quot;манкурты&quot; разгромили Гитлера, освободили Европу (неблагодарную), запустили первыми человека в космос, создали единсивнное справедливое к народу государство, которое разрушено настоящими манкуртами!
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51 мин.
Ингерман Ланская
эти манкурты 70 лет жили в нищете и в бедности - периодически в голоде, доходившего до людоедства,  жили в бараках, коммуналках, халупах., 80% населения жило от зарплаты до заплаты, 50% никогда не выезжало из своего города/деревни, детская смертность была самой высокой в европе.... в &quot;справедливом государстве&quot; жили только парт.чинуши.....
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37 мин.

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