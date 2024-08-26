Памятник Сталину в Туруханском крае как бабочка Брэдбери

Александр Широков Мужичок, у тебя наверное что-то с головой. Сколько пафоса. "вопрос о деяниях"..."имя под запретом"..."в засохшем советском гербарии"... Ты чего-то нанюхался? Ты откуда-то (пизд) свалился? В падучей бьется только такая либерасня, как ты. Нормальные люди просто читают документы, переосмысливают историю и стряхивают с ушей лапшу, которую им долгие годы вешали на уши хрущёвы, солженицыны, яковлевы, горбачёвы...

Fayl Эти "манкурты" разгромили Гитлера, освободили Европу (неблагодарную), запустили первыми человека в космос, создали единсивнное справедливое к народу государство, которое разрушено настоящими манкуртами!