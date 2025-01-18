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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Чернов переходит из «Ростова» в «Балтику». Защитник проходит медосмотр в калининградском клубе

32-летний игрок уже прибыл в расположение калининградского клуба на сборе в Турции и приступил к углубленному медобследованию, сообщает Legalbet.

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