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Министр рассказал, почему астраханские автобусы периодически исчезают на карте

Министр рассказал, почему астраханские автобусы периодически исчезают на карте

Сегодня министр транспорта Астраханской области Алексей Чепяков, отвечая на вопросы астраханцев в прямом эфире ЦУРа, рассказал о том, почему синие автобусы периодически «зависают» либо вообще пропадают с карт.

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