Актриса Катерина Кучма о своем пути в искусстве и новом сериале «Купцы и дети»: «У меня нет кумира»

Праздничную костюмную комедию «Купцы и дети» покажут на ТНТ уже 20 января. Действия сериала происходят в начале прошлого века в семье патриархального купца Намолина, сын которого пытается изменить привычные устои.
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