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Ledger расследует случаи потери средств, связанные с реселлером из Юго-Восточной Азии

Ledger расследует случаи потери средств, связанные с реселлером из Юго-Восточной Азии

Производитель аппаратных кошельков Ledger расследует сообщения о потере криптовалюты владельцами устройств, приобретенных у реселлера из Юго-Восточной Азии.

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