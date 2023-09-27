Хакеры постарались: SHAMAN запел в эфире украинского ТВ

Возмущению местных жителей не было пределаНа одном из украинских телеканалов внезапно зазвучал SHAMAN – как пишут медиа, хакеры взломали ТВ и "запустили" в нем неприятную для многих жителей Незалежной российскую знаменитость.
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