Фигура принцессы Уэльской часто становится объектом обсуждения и зависти у общественности.

﻿﻿Принцесса Кейт присутствует на женском финале Уимблдонского чемпионата в Лондоне, 15 июля 2023 годаПоклонники королевской семьи уже много лет пытаются разгадать секрет стройной фигуры Кейт, предполагая генетику, правильное питание и физические упражнения (читайте также: «Секрет изящной фигуры Кейт Миддлтон: кроссфит, гребля и многое другое»).