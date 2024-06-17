Рынок на распутье

Введенные на прошлой неделе санкции против МосБиржи и НКЦ оказались не так страшны для нашего рынка, поэтому не вызвали сильных негативных последствий и не помешали рынку в пятницу отыграть просадку четверга.
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