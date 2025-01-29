Судовладелец танкера «Волгонефть-212» сообщил неожиданные подробности трагедии

Капитан судна принял единственно верное решение о намеренном осаживании кормы танкера «Волгонефть-239» на мель, что удалось сделать, чтобы остановить дальнейший разлив мазута и сохранить жизнь экипажа, считает судовладелец.
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