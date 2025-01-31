CNN: черный ящик разбившегося самолета извлекли из реки Потомак около Вашингтона

REUTERS/Carlos Barria Один из бортовых самописцев (черных ящиков) пассажирского самолета, который упал и разбился после столкновения с военным вертолетом, извлекли из реки Потомак около Национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.
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