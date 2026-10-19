В Беговом районе скоро начнется стройка крупного многофункционального комплекса. Мосгосстройнадзор уже выдал всю необходимую разрешительную документацию, и теперь девелопер может заходить на площадку в 1-м Боткинском проезде, земельный участок 7/51/1.