В Беговом районе скоро начнется стройка крупного многофункционального комплекса. Мосгосстройнадзор уже выдал всю необходимую разрешительную документацию, и теперь девелопер может заходить на площадку в 1-м Боткинском проезде, земельный участок 7/51/1.
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