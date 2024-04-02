В САФУ провели общегородское родительское собрание

Темой этого года стали актуальные вопросы поступления в вузы в 2024 году.Как сообщили в городской администрации Архангельска, учащиеся выпускных классов, их родители и руководящие и педагогические работники школ не только узнали об особенностях приемной кампании 2024, но и совершили виртуальную экскурсию по САФУ.