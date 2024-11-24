РЕН ТВ расскажет, какая тайна скрыта в картине "Утро в сосновом лесу"

РИА Новости/Михаил Фомичев Стала известна тайна картины Ивана Шишкина "Утро в сосновом лесу". Как рассказала РЕН ТВ искусствовед Тамара Танатарова, изначально на холсте была подпись еще одного художника – Константина Савицкого.
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