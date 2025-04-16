Посол России Беляев сообщил МИД Швеции, что удар в Сумах был по военным ВСУ

Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Стокгольме Сергей Беляев в ходе диалога с руководством местного МИД проинформировал о том, что проведённая несколькими днями ранее атака, целью которой оказался населённый пункт Сумы, была нужна ради ликвидации вражеских солдат.