Посол России Беляев сообщил МИД Швеции, что удар в Сумах был по военным ВСУ

Глава дипломатической миссии Российской Федерации в Стокгольме Сергей Беляев в ходе диалога с руководством местного МИД проинформировал о том, что проведённая несколькими днями ранее атака, целью которой оказался населённый пункт Сумы, была нужна ради ликвидации вражеских солдат.
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