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Эксперт перечислил указывающие на скорый выход из строя авто признаки

Эксперт перечислил указывающие на скорый выход из строя авто признаки

О скором выходе автомобиля из строя могут свидетельствовать разные признаки. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев рассказал «Известиям» 18 апреля, на что обратить внимание при эксплуатации машины, чтобы не допустить поломки.

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