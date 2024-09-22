DTF: топ-менеджер PlayStation запрещал плохо отзываться о разработке Concord

Согласно сообщениям бывшего редактора IGN Колина Мориарти и журналиста Kotaku Итана Гача, в студии Firewalk при разработке командного шутера Concord царила атмосфера так называемого "токсичного позитива".
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